Германия отменит статус защиты для сирийских беженцев, чтобы те уехали из страны

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер представила план действий для властей страны в отношении сирийских беженцев в случае стабилизации ситуации в Сирии. Он состоит из четырех пунктов и в том числе предусматривает лишение статуса защищенных лиц тех, кто не имеет других оснований для проживания в Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

Фото: Annegret Hilse, Reuters Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«Как предусматривает наш закон, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев пересмотрит и отменит предоставленную защиту, если люди больше не будут нуждаться в этой защите в Германии по причине стабилизации ситуации в Сирии»,— сказала госпожа Фезер (цитата по Die Welt).

Она подчеркнула, что такой статус будет отменен для тех, кто не имеет права оставаться в стране по другим причинам, таким как образование или трудоустройство, а также не желает возвращаться в Сирию добровольно.

Второй пункт плана, отметила глава МВД, подразумевает разрешение остаться для тех беженцев, кто смог успешно интегрироваться. Для тех, кто хочет вернуться на родину, планируют расширить государственную программу поддержки. Последний пункт плана, по словам Нэнси Фезер,— скорейшая депортация преступников и исламистов.

После смены власти в Сирии европейские страны начали приостанавливать рассмотрение ходатайств сирийских беженцев о предоставлении убежища. В ООН призвали страны ЕС не подталкивать сирийских беженцев к возвращению в Сирию, поскольку это может стать причиной очередного конфликта или приведет к проблемам с их размещением.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Погостили сирийцы — и хватит».