Песков: планов по встрече Путина и Шольца сейчас нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о подготовке встреч Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Донадьдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в Кремле в феврале 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в Кремле в феврале 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«В настоящий момент таких планов нет»,— сказал агентству ТАСС господин Песков, отвечая на вопрос, готовятся ли такие встречи.

О том, что канцлер ФРГ может посетить Москву в конце февраля для встречи с Владимиром Путиным, ранее сообщил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в соцсети X. Он также написал, что встреча российского президента с господином Трампом может пройти в марте.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в беседе с RND назвал злостным вымыслом заявление господина Кизеветтера. Власти Германии намерены принять правовые меры в отношении депутата, добавил господин Хебештрайт.

Последний визит Олафа Шольца в Москву прошел 15 февраля 2022 года. В декабре того же года он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого политики не контактировали вплоть до 15 ноября 2024 года. Тогда по инициативе немецкой стороны политики вновь созвонились. Они договорились, что их помощники будут на связи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Олаф Шольц готовится ко второму звонку».