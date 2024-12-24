Минздрав найдет средства при осложнениях

Минздрав РФ создаст резерв средств для выплаты компенсаций в случае поствакцинальных осложнений у пациентов. В ведомстве пояснили, что действующая система расчета субвенций ограничена количеством получателей и не предусматривает возникновения новых обязательств. Во Всероссийском союзе пациентов рассчитывают, что такие меры убедят граждан вакцинироваться охотнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект подготовленного Минздравом РФ постановления правительства вносит изменения в два нормативных акта, которыми сейчас регулируется процесс выдачи компенсаций при поствакцинальных осложнениях. В пояснительной записке говорится, что действующая система расчета таких субвенций ограничена количеством получателей и не предусматривает возникновения новых обязательств в течение года. Субвенции — средства для расчетов между бюджетами разных уровней. Теперь методика будет предусматривать формирование финансового резерва в размере, не превышающем 5% общего объема субвенции. Он может быть распределен на основании решения Минздрава. Региональные власти обяжут предоставлять в Минздрав РФ, Роспотребнадзор и Минфин РФ отчеты о расходах с указанием количества граждан, имеющих право на выплату, категорий получателей, а также размера выплат.

После вакцинации у пациентов могут наблюдаться легкие недомогания: боль, отек, повышение температуры, мышечная боль. Однако случаются и тяжелые осложнения, например, как свидетельствуют данные ВОЗ, на 1 млн доз вакцины против кори, паротита, краснухи приходится 33 случая тромбоцитопении (нарушение образования тромбов, что ведет к повышенной кровоточивости) и 333 случая фебрильных судорог (связаны с кислородным голоданием головного мозга). На столько же доз адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины (АКДС) приходится 570 случаев гипотензивно-гипореспонсивного синдрома (внезапно появившаяся мышечная гипотония, сниженная реакция на раздражители). Поствакцинальные осложнения, в том числе и серьезные, были зафиксированы и в процессе применения вакцин против COVID-19. Летом 2021 года американский регулятор потребовал от компании Johnson & Johnson внести в инструкцию предупреждение о том, что вакцина может вызвать редкое аутоиммунное заболевание — синдромом Гийена—Барре. После введения почти 13 млн доз этой вакцины в США было зарегистрировано около 100 случаев заболевания этим синдромом, один человек умер.

В России каждый случай предполагаемого поствакцинального осложнения расследуется согласно методикам Минздрава. При возникновении поствакцинального осложнения, согласно законодательству, гражданин имеет право на получение государственного единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. В случае смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на компенсацию в размере 30 тыс. руб. имеют члены его семьи. В случае инвалидизации пострадавшему положена ежемесячная выплата в размере 1 тыс. руб. По данным, которые приводил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, в 2018 году было официально зарегистрировано 256 случаев поствакцинальных осложнений — 0,17 на 100 тыс. населения.

«Возможно, создание резерва снизит количество отказов, так как часто отказ — это просто отсутствие денег для выплат»,— прокомментировала нововведение медицинский адвокат коллегии «Правовая политика» Полина Гриценко. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов считает, что речь идет о «цивилизованном отношении к вопросам иммунизации населения». Господин Власов подчеркивает, что для многих людей риски осложнений являются ограничением при принятии решения, прививаться или нет. Формирование фонда для оплаты или частичного возмещения нежелательных последствий станет важным шагом в реализации стратегии иммунопрофилактики и повышении доверия населения к этой процедуре.

Наталья Костарнова