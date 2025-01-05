В Ростовской области при ночной атаке БПЛА пострадал семилетний ребенок

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночного массированного удара по региону ранения получил семилетний ребенок. Он помещен в больницу в Таганроге. По данным Минобороны, в ночь на 5 января над Ростовской областью сбили 37 беспилотников.

«Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА... Специалисты доложили, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.

Около 2:30 мск губернатор сообщал, что в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района из-за атаки БПЛА повреждены четыре жилых дома, у них были выбиты окна, посечены кровля и стены. Помимо Таганрога и Неклиновского района беспилотниками были атакованы Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский районы.