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Коммерсантъ FM
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Евро стремится к доллару

Какие факторы влияют на европейскую валюту

Курс евро к доллару упал до самого низкого уровня с 2022 года. Европейская валюта практически сравнялась в стоимости с американской, пишет агентство Bloomberg. Вечером в четверг, 2 января, биржевой курс евро оказался ниже отметки в $1,3. С конца сентября минувшего года падение составило уже около 8%. Аналитики Bloomberg указывают, что основными факторами падения остаются опасения по поводу роста экономики стран Европы, а также ожидания американских торговых пошлин. Кроме того, эксперты обращают внимание на политическую неопределенность Германии, где в феврале состоятся парламентские выборы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди причин ослабления европейской валюты называют и прекращение транзита российского газа через Украину. С учетом всех обстоятельств доллар в перспективе будет стоить дороже евро, считает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Инвесторы ожидают, что Трамп будет ослаблять еврозону своими действиями. Если у страны ухудшается торговый баланс, то есть она меньше начинает экспортировать и больше импортировать, то складывается картина идеального шторма для евро. С одной стороны, Европу будут пересаживать на импорт из США, с другой, отрезать от дешевых энергоресурсов, которые она могла бы получать, сохрани она хоть какие-то отношения с Россией. Кроме того, на ЕС будут перекладывать финансирование конфликта, что вызывает естественные экономические проблемы, которые были и до этого. Происходящее заставит, возможно, Европейский центральный банк снижать ставки сильнее, чем это делает ФРС США, что тоже является фактором ослабления евро.

Если планировать какую-то валютную диверсификацию, то прогноз как по евро, так и по еврозоне складывается негативный. EUR/USD — это такая валютная пара, на торговле которой погорело огромное количество трейдеров и даже целых торговых домов.

Заниматься краткосрочными прогнозами считаю в этом случае делом неблагодарным, однако при реализации большего количества негативных факторов доллар даже окажется сильнее евро на горизонте ближайших трех лет».

Что Трамп грядущий им готовит

В 2024 году экономика Евросоюза выросла на 0,9%. При этом профицит еврозоны по внешней торговле вырос до €119 млрд, а торговый баланс оставался положительным. Несмотря на позитивные финансовые показатели индекс промышленного производства в экономике Старого Света снижался и в сентябре достиг минимума с середины 2017-го. Ослабление евро — реакция на дисбаланс между состоянием промышленности и отчетностью по торговле, считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его мнению, в ближайшее время курс европейской валюты может стабилизироваться:

«Европа лишилась дешевого импорта газа. Да, возможно, финансово она была к этому готова, подчеркиваю "финансово". Сегодня если мы посмотрим на такой показатель, как счет текущих европейских операций, чистый экспорт, то с удивлением заметим, что с 2013-2014 годов там сильный рост профицита этого показателя — 3-3,5% ВВП. Видимо, Европа готовилась к тому, что придется пережить как раз такой шок, связанный с ценами на энергоресурсы. Финансовый шок она успешно преодолела, но вот экономике сложно конкурировать на глобальных рынках с такой ценой базового сырья без нормального доступа к крупным рынкам сбыта. А это все сказывается на валюте. Краткосрочно могут вылезать вещи, связанные с разницами ставок.

Главные риски для финансовых рынков в наступающем году

Базовый курс валют зависит от экономики и платежного баланса, а с этим пока все очень нездорово. Ставка на то, что ситуация с Россией и ценами на сырье будет кратковременной, не сыграла. Второй важный момент — это инфляция. Если она будет низкой, здесь, возможно, стабилизируется паритет, были такие периоды, и ничего в этом страшного не было».

Инфляция в Еврозоне за последний год снизилась и сейчас находится в районе отметки в 2%. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что это происходило из-за стабилизации цен на энергетическом рынке, но на фоне прекращения газового транзита через Украину тренд может измениться.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков

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