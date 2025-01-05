Власти ЛНР: восстановление лесов после боев займет более 100 лет

Восстановление лесов после боевых действий на территории Луганской народной республики (ЛНР) займет более 100 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минприроды. Речь идет о восстановлении лесополосы до уровня 2014 года.

С начала военных действий в ЛНР было уничтожено более 50 тыс. га лесов, 20 тыс. га из них пострадали из-за нескольких крупных пожаров в 2020 году. В ведомстве отметили, что восстановление леса в основном будет производиться путем естественного лесовозобновления, поскольку территория лесного фонда остается заминированной. Работы по разминированию займут много времени, так как в первую очередь они будут организованы в населенных пунктах, на объектах инфраструктуры и территориях сельскохозяйственных угодий.

«Военные действия существенно повлияли на все компоненты биоразнообразия: птицы и звери боятся шума, шум дезориентирует животных, вследствие чего у птиц сбиваются миграционные пути, звери часто подходят к населенным пунктам»,— рассказали в ведомстве.

По словам представителя минприроды, военные действие также приводят к гибели животных и их потомства, пожарам в их местах обитания, гибели кормовой базы и массовым миграциям некоторых видов.

В 2024 году в ЛНР фиксировались засуха и сильные лесные пожары. Всего за прошлый год в регионе произошло 475 возгораний площадью 18,6 тыс. га, восстановили лес на площади 262,5 га. В 2025 году планируется восстановить участок леса такого же размера, сообщили в ведомстве.