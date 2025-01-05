Три населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками

Украинская армия атаковала беспилотниками три населенных пункта Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены дома и автомобили.

В городе Грайворон с беспилотника сброшено взрывное устройство на территории социального объекта. В здании повреждено остекление. В селе Гора-Подол Грайворонского округа с БПЛА сброшено взрывное устройство возле многоквартирного дома, в одной из квартир выбило окна. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа при сбросе взрывного устройства загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Выбиты окна в трех частных домах. Еще два автомобиля получили повреждения.

Средства противовоздушной обороны ночью также отражали атаку в Брянской и Ростовской областях. В Брянской области сбито 13 БПЛА, в Ростовской — 37. По предварительной информации, никто не пострадал. В Ростовской области повреждены дома и машины.