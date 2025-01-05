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В Ростовской области уничтожены 37 БПЛА — повреждены дома и машины

Минувшей ночью донские средства ПВО уничтожили 37 БПЛА нал Таганрогом, Тарасовским, Некомновским и Миллеровским районами. Обломки БПЛА упали на землю и повредили дома и автомобили местных жителей — сообщил в своем Telegram-канале глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В службу «112» обратились хозяева четырех домохозяйств — в зданиях выбило стекла, помечена кровля. При этом, по информации врио губернатора, жертв среди населения нет.

Атака БПЛА началась около 01:00, тогда же в Таганроге объявили воздушную тревогу. Сейчас на улицах остаются опасные обломки летательных аппаратов, их обезвреживают саперы — предупредила глава приморского города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Она также написала о том, что упавший БПЛА повредил электрический столб, его работу восстанавливают энергетики.

Дмитрий Ковалевский

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