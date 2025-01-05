Снежная буря в США может затронуть 62 млн человек

Снежная буря обрушится на 12 штатов США и затронет около 62 млн человек, передает CNN информацию синоптиков. Ожидается выпадение снега и образование льда. Порывы ветра могут достигать 65 км/ч.

Буря образуется в районе Великих равнин и достигнет Восточного побережья США. Она может продлиться до понедельника. Наибольшее количество осадков может выпасть в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Виргиния. В штатах Мэриленд, Делавэр и Кентукки прогнозируется обледенение.

В городе Канзас-Сити в штате Миссури прогнозируется выпадение больше 18 см снега. Это рекордное количество осадков для штата за январь. В Индианаполисе также ожидается рекорд — больше 29 см снега. Не исключено, что буря приведет к проблемам с энергоснабжением. В штате Виргиния введен режим чрезвычайной ситуации.

На юге США возможны ливни и грозы. Не исключаются торнадо и наводнения.