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Коммерсантъ FM
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«Росатом» подаст в суд на Siemens из-за непоставленного оборудования в Турцию

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация в судебном порядке предъявит претензии немецкой Siemens. Причиной стал отказ поставить предоплаченное оборудование на АЭС «Аккую» в Турцию.

«Очевидно, будут судебные процессы. Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены»,— сказал господин Лихачев «России 24».

Глава «Росатома» заверил, что строительство всех объектов, которые столкнулись с проблемами из-за Siemens, идут по плану. Возможно смещение сроков на 2–3 месяца, но «общий ход, общие контрактные сроки реализации этих проектов» соблюдаются.

«Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции и будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1,2 тыс. МВт каждый. Создание проекта полностью финансирует российская сторона. В декабре 2023 года первый энергоблок станции получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

О станции — в материале «Ъ» «Такую, как "Аккую"».

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