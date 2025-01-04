Александр Овечкин поднялся на 12 место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регионального чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Он сократил отрыв от первого места в списке лучших снайперов НХЛ до 22 голов и поднялся на 12 место в списке лучших бомбардиров в истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Матч «Вашингтона» против «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился со счетом 7:4. Голы забили Дилан Строум (19), Ларс Эллер (23), Эндрю Манджапане (31), Коннор Макмайкл (39), Александр Овечкин (51), Алексей Протас (55), Том Уилсон (60) — Крис Крайдер (8), Сэм Кэррик (37), Филип Хитил (49) и Мика Зибанежад (54). Овечкин также отметился результативной передачей.

В списке лучших снайперов НХЛ россиянин занимает второе место. На счету Овечкина теперь 872 гола и он уступает только канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки. На счету канадца, который завершил карьеру в 1999 году, 894 заброшенные шайбы.

Всего на счету Овечкина теперь 1580 очков по системе «гол + пас» — 872 гола и 708 результативных передач. По этому показателю он поднялся на 12 место, обогнав канадца Рэя Бурка. На счету канадского спортсмена 1579 очков (410 + 1169).