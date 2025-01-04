Гладков: ВСУ ударили по четырем населенным пунктам Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках ВСУ по территории региона. Двухквартирный дом в селе Безымено Грайворонского округа подвергся атаке дрона. Еще один дрон атаковал частный дом в селе Устинка Белгородского района. По предварительным данным, при всех атаках никто не пострадал.

«В селе Серетино Яковлевского округа вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения в летней кухне и пристройке к дому повреждены остекление и кровли»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале. На территории социального объекта в городе Шебекино из-за прилета снаряда повреждено остекление одного из зданий.

Кроме того, дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль на перекрестке дорог Черемошное—Никольское Белгородского района. Машина получила серьезные повреждения. Ранее сегодня, 4 января, мужчина и женщина были ранены в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю в городе Шебекино.

За последние сутки ВСУ нанесли удары по десяти муниципалитетам Белгородской области, использовав около 30 БПЛА и более 70 боеприпасов. В результате атаки получили повреждения 13 жилых помещений и пять автомобилей.