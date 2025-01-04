Режим ЧС ввели в Левобережном районе Воронежа после падения дронов ВСУ

На территории Левобережного района Воронежа, где ранее упали украинские беспилотники, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Сергей Петрин. Он уточнил, что в районе продолжаются работы по устранению последствий падения БПЛА.

«Сразу отмечу, этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ. Никаких ограничений для жителей это не влечет»,— написал господин Петрин в своем Telegram-канале. Масштаб повреждений будет оценен после завершения всех работ, уточнил он.

Сегодня, 4 января, силы ПВО обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти беспилотников. Обломки дронов упали на территории жилых домов Левобережного района города. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, на улице Иркутской эвакуировали жильцов трех домов, возле которых упали сбитые дроны. Еще один упавший беспилотник подорвали на улице Дмитрова. По предварительным данным, при падении дронов никто не пострадал.