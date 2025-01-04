В Воронеже эвакуировали жильцов трех домов после падения обломков беспилотников

В Воронеже на улице Дмитрова подорвали упавший там украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев. На улице Иркутской эвакуировали жильцов трех домов, возле которых упали сбитые дроны. По словам губернатора, 16 человек размещены в ПВР, остальные отправились к родственникам и соседям.

«Взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице»,— написал господин Гусев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет. В ближайшее время городские службы начнут восстанавливать поврежденные в зданиях окна.

Сегодня, 4 января, силы ПВО обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти беспилотников. Обломки дронов упали на территории жилых домов Левобережного района города. Ранее губернатор сообщил об эвакуации около 100 жильцов одного из домов.