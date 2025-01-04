В Воронеже после обнаружения обломков беспилотника эвакуировали жилой дом

Экстренные службы эвакуировали около 100 человек из многоквартирного дома в Воронеже, на территорию которого упали обломки сбитого беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, сейчас проводится эвакуация жильцов еще одного дома, где также были обнаружены обломки дрона.

«Еще в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан. Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Господин Гусев добавил, что часть эвакуированных жильцов уехала к родственникам. Для остальных власти подготовили автобусы и организовали ПВР в школе.

Сегодня, 4 января, силы ПВО обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти беспилотников. Обломки дронов упали на территории жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным Минобороны, атака беспилотников на регион продолжалась с 8:20 до 11:30 мск.