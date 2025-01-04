Самолет «Уральских авиалиний» отстранили от полетов после отказа двигателя

Росавиация начала расследование инцидента с самолетом Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 3 января совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх из-за отказа двигателя. Воздушное судно отстранили от полетов.

«Воздушное судно совершало рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя. Самолет произвел посадку в аэропорту вылета. На борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров; они не пострадали»,— написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как сообщила пресс-служба «Уральских авиалиний», 3 января на борту самолета сработала сигнализация о неисправности двигателя. По данным Министерства гражданской авиации Египта, экипаж запросил посадку через 10 минут после взлета. Резервный борт вылетел в Екатеринбург 4 января в 11:37 по местному времени, его прибытие в аэропорт Кольцово ожидается в 20:20.