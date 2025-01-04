В очереди на Крымском мосту стоят более тысячи автомобилей

По состоянию на 17:00 мск более тысячи машин образовали очередь перед Крымским мостом. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту, около 610 транспортных средств находятся в очереди со стороны Тамани, со стороны Керчи скопилось около 580 автомобилей. Время ожидания — около двух часов.

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был полностью приостановлен в 13:21 мск. Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о воздушной тревоге. Отбой тревоги был объявлен в 14:08 мск. Движение было восстановлено в 14:22 мск.

Движение автомобилей по Крымскому мосту последний раз приостанавливали 1 января. На текущий момент в Крыму продолжает действовать желтый уровень террористической опасности.