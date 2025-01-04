Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В очереди на Крымском мосту стоят более тысячи автомобилей

По состоянию на 17:00 мск более тысячи машин образовали очередь перед Крымским мостом. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту, около 610 транспортных средств находятся в очереди со стороны Тамани, со стороны Керчи скопилось около 580 автомобилей. Время ожидания — около двух часов.

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был полностью приостановлен в 13:21 мск. Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о воздушной тревоге. Отбой тревоги был объявлен в 14:08 мск. Движение было восстановлено в 14:22 мск.

Движение автомобилей по Крымскому мосту последний раз приостанавливали 1 января. На текущий момент в Крыму продолжает действовать желтый уровень террористической опасности.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...