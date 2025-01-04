В Сербии объявили 5 января днем траура по погибшим при стрельбе в Черногории

Правительство Сербии объявило 5 января днем траура из-за гибели людей в результате стрельбы в Черногории. К настоящему моменту известно о 12 погибших, включая двоих детей.

«Члены правительства по предложению президента республики приняли решение объявить воскресенье, 5 января, днем траура в Сербии в связи с трагедией и убийством 12 человек в Цетине»,— заявили в правительстве (цитата по ТАСС).

На заседании кабинета министров присутствовал президент Сербии Александр Вучич. Он обратился к службам безопасности, заявив о необходимости «продолжать проверку всех лиц, представляющих интерес с точки зрения безопасности, ускорить изъятие нелегального оружия, а также дополнительно проверять законное оружие».

Стрельба в кафе в черногорском городе Цетине произошла вечером 1 января. Полиция идентифицировала стрелка как 45-летнего Александра Ако Мартиновича. Позднее он покончил с собой. В самой Черногории объявлен трехдневный траур, а власти намереваются ужесточить политику в отношении владения огнестрельным оружием.