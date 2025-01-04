Аэропорт Дамаска возобновит международные рейсы с 7 января

Дамасский аэропорт вновь начнет принимать международные рейсы с 7 января 2025 года, сообщил глава Управления гражданской авиации Сирии Ахмад Аль-Салиби. Работа воздушной гавани была ограничена почти месяц назад, когда в Дамаск вошли антиправительственные войска и заявили о свержении президента Башара Асада.

«Благодаря нашим партнерам мы находимся на этапе полного восстановления работы аэропортов Алеппо и Дамаска, чтобы иметь возможность принимать рейсы со всего мира»,— прокомментировал ситуацию Аль-Салиби.

Ранее ТАСС сообщал, что до 7 января международные аэропорты Дамаска и Алеппо будут принимать и отправлять самолеты исключительно по разрешениям специального государственного контролирующего органа.

8 декабря власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). 10 декабря Мухаммед аль-Башир, объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года.