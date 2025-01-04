Месси, Клинтон и Сорос получат высшую награду США

Президент США Джо Байден вручает сегодня, 4 января, высшую гражданскую награду США — медаль Свободы. Об этом сообщают американские медиа, включая CNN, со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Медаль будет вручена 19 представителям самых разных сфер деятельности за «вклад в благополучие, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или иные общественные, публичные или частные достижения».

Среди награжденных — Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь и первая леди США, бизнесмен и филантроп Джордж Сорос, футболист Лионель Месси, модельер Ральф Лорен, баскетболист Эрвин «Мэджик» Джонсон, актер Дензел Вашингтон и музыкант Боно.

«Президент Байден считает, что великие лидеры укрепляют веру. Они каждому дают шанс. Они ставят порядочность превыше всего. Эти 19 человек — великие лидеры, сделавшие Америку лучше. Они великие лидеры, потому что они достойные люди, внесшие неоценимый вклад в свою страну и весь мир»,— говорится в заявлении.

Андрей Келекеев