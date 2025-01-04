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Рейс «Уральских авиалиний» вернулся в Египет из-за отказавшего двигателя

Рейс U61876 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт Египта ввиду отказавшего двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, на борту при наборе высоты сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Чтобы обеспечить безопасность полета, экипаж решил вернуться в аэропорт Египта и произвел посадку.

«Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги в соответствии с ФАП-82, в т.ч. размещение в отелях»,— добавили в пресс-службе авиакомпании, уточнив, что для отправки рейса был подготовлен резервный борт.

Анастасия Таначева

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