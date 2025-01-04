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Небольшой снег и легкое похолодание принесет циклон в Петербург 4 января

Тыловая часть циклона, уходящего в центр Европейской России, сформирует синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, установится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут немного ниже климатической нормы — от -4 до -6 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы. Похожая погода сохранится в городе и в воскресенье, 5 января.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге 1-2 января объявляли «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и обледенения.

Андрей Маркелов

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