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Коммерсантъ FM
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Захарова ответила на призыв Бербок убрать военные базы России в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок сосредоточиться на судьбе американских военных баз в ФРГ, вместо обсуждения российских военных объектов в Сирии. Ранее госпожа Бербок опубликовала заявление по итогам визита в сирийский Дамаск. Она призвала Россию вывести свои военные базы с территории Сирии.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Анналена Бербок и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро стали первыми министрами страны Евросоюза, посетившими Сирию после свержения Башара Асада. В заявлении по итогам визита немецкий министр обвинила президента России Владимира Путина в том что тот якобы «покрывал и поддерживал» преступления режима господина Асада.

Власть в Сирии в декабре захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Башар Асад покинул страну и прилетел в Россию, где ему предоставили убежище. Россия установила контакты с политическим комитетом группировки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

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