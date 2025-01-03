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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Германии Бербок призвала убрать из Сирии российские военные базы

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию вывести свои военные базы с территории Сирии. По ее словам, это будет проявлением уважения к суверенитету республики. Дипломат подчеркнула, что ФРГ и ее партнеры не хотят, чтобы процесс в Сирии был «нарушен извне».

Анналена Бербок на встрече с сирийскими властями

Анналена Бербок на встрече с сирийскими властями

Фото: Reuters

Анналена Бербок на встрече с сирийскими властями

Фото: Reuters

«С этой целью мы выработали важные принципы вместе с ООН в Акабе. Это также включает уважение суверенитета и территориальной целостности со стороны всех соседних государств. России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии»,— говорится в заявлении госпожи Бербок.

Глава МИД Германии также заявила, что президент России Владимир Путин якобы «покрывал и поддерживал» преступления, совершенные режимом бывшего сирийского лидера Башара Асада. Госпожа Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро посетили с визитом Дамаск сегодня, 3 января. Они стали первыми министрами Евросоюза, посетившими Сирию после отставки президента.

Исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена) захватила власть в Сирии 8 декабря. Господин Асад улетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище. В МИД России 25 декабря заявили, что Москва открыта к конструктивному диалогу с представителями всех политических сил в Сирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

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