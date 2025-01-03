Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства в городе Канаш, где подозреваемый в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин запросил доклад об убийстве в костюме Деда Мороза в Чувашии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бастрыкин запросил доклад об убийстве в костюме Деда Мороза в Чувашии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент случился 2 января. Мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, вошел в магазин и выстрелил в его владельца, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший скончался на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования.

Анар Зейналов