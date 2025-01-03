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В Чувашии задержан мужчина, застреливший предпринимателя в костюме Деда Мороза

В Канашском округе Чувашии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве владельца магазина, совершенном 2 января. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

По данным следствия, инцидент произошел около 16:20. Мужчина в костюме Деда Мороза зашел в магазин и выстрелил в хозяина торговой точки, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался на месте. Причиной убийства стал денежный долг владельца магазина перед подозреваемым.

Благодаря совместной работе следователей СКР и сотрудников МВД подозреваемого задержали утром 3 января в одной из деревень Канашского округа.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Анар Зейналов

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