Кредиты замещаются облигациями

Компании стали активнее заимствовать на Мосбирже (MOEX: MOEX) — площадка зафиксировала рекорд по числу эмитентов облигаций. В этом году на долговом рынке дебютировали 75 новых игроков, рассказал «Ведомостям» директор по развитию первичного рынка облигаций Мосбиржи Дмитрий Таскин. Всего они разместили 147 выпусков на общую сумму 218 млрд руб. Это на 23 млрд руб. больше, чем в 2023-м, когда на рынок вышли 50 новых эмитентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Бизнес вынужден идти на биржу на фоне ужесточения условий в банках, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк: «Изменение рисков в корпоративной среде привело к ужесточению скоринга. Соответственно, кредитные организации стали гораздо жестче оценивать положение компаний. Через два месяца повышается антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала. Она будет установлена на уровне 0,25% от активов, взвешенных по уровню риску. В дальнейшем она будет еще дополнительно расти, и банки повышают требования к заемщикам.

Вторая причина — это, конечно, сокращение поддержки бизнеса в рамках льготного кредитования. В итоге компаниям выгоднее привлекать финансирование на бирже.

Ставки выровнялись при размещении бондов и при займах в банке, но при этом первый инструмент дает возможность привлекать беззалоговое финансирование и достаточно гибко определять направление расходования привлеченных денежных средств».

Число эмитентов облигаций будет только расти, уверен главный аналитик инвестиционной компании «Иволга Капитал» Марк Савиченко, ведь для многих — это шаг к будущему IPO: «Облигационный рынок для эмитентов привлекателен. У него есть свои плюсы и минусы по сравнению с банковским кредитованием, но это важный источник пассивов для многих компаний. Емкость облигационного рынка очень высокая. У нас есть еще сотни и сотни организаций, которые могли бы на горизонте уже трех-четырех месяцев стать эмитентами. Я думаю, что они постепенно будут на этот рынок приходить. Глобально тренд будет на увеличение количества эмитентов.

При этом история с pre-IPO здесь не основная, но часть компаний хотят познакомиться с публичным рынком, и размещение облигаций — довольно простой способ для того, чтобы заявить о себе.

Вы получаете рейтинг, листинг, проводите какое-то роуд-шоу с инвесторами, становитесь уже более или менее публичными. То есть делать дальнейшие шаги, которые в итоге приведут к IPO, уже действительно легче».

Но такая ситуация создает повышенные риски как для эмитентов, так и инвесторов, отметил аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев: «Рынком правят инвесторы. Доходности растут, игроки становятся все более и более требовательными по условиям, и эмитентам приходится идти на повышение купонов. Очень популярными стали флоатеры. Увеличилась частота выплат купонов.

Вместе с тем в этом году риски на рынке облигаций выросли. Совершенно очевидно, это связано с повышением ставок.

В таких обстоятельствах многим инвесторам в принципе становится тяжело рефинансироваться, и они вынуждены увеличивать размер купонов и, соответственно, рассчитывать на категорию инвесторов, любящих повышенный риск. Такой уровень ставок приводит к тому, что рентабельность бизнеса многих эмитентов снижается, некоторые демонстрируют убыток, соответственно, финансовое состояние падает, и риски дефолтов растут».

95% объема эмиссии обеспечили крупные заемщики с высоким рейтингом. При этом в общем числе эмитентов они оказались в меньшинстве. Большинство дебютантов разместились в сегменте высокодоходных облигаций с рейтингом не выше BBB+ или без рейтинга.

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Иван Корякин