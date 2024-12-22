Ставка вопреки

В минувшую пятницу ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, сохранив ее на уровне 21%. Решение было настолько неожиданным, что вызвало взлет индекса Московской биржи более чем на 9%, облигации подорожали на 1,5–3%. Но из-за сохраняющихся инфляционных рисков управляющие советуют не рассматривать произошедшее как разворот тренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Сигнальный рост

В пятницу Банк России, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, не стал менять ключевую ставку. По итогам заседания она осталась на уровне 21%, максимуме за все время использования. Такого исхода не ждал ни один из 27 опрошенных агентством Reuters аналитиков и экономистов, большая часть склонялась к повышению ставки до 23%. Лишь двое ожидали повышения до 22%, еще столько же ожидали подъема до 24–25%. При этом на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что при принятии решения совет директоров счел более важным сигналы о замедлении роста кредитного портфеля. «Если это суждение как раз получит подтверждение к февральскому заседанию, то можно будет утверждать, что требуемая жесткость денежно-кредитных условий достигнута»,— отметила глава ЦБ.

Решение регулятора по ставке было позитивно расценено участниками рынка. Пои итогам дня индекс Московской биржи вырос на 9,2%, до 2638,42 пункта. Индекс гособлигаций Московской биржи RGBITR вырос более чем на 3%, до 578 пунктов, максимума с начала сентября. Индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS прибавил 1,5%, поднявшись до отметки 142,77 пункта. Как отмечает портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Алексей Корнев, наиболее сильной была реакция в длинных ОФЗ, которые в моменте вырастали в цене более чем на 5%, также наблюдается рост цен на бумаги 2-го и 3-го эшелонов. В итоге доходности ОФЗ упали в среднем на 1,15 п.п. до 14,8–20,7% годовых.

Инфляционный вопрос

Произошедшая реакция, как считает руководитель отдела управления инструментами с фиксированным доходом УК «Первая» Антон Пустовойтов, излишне эмоциональна, и ее можно рассматривать как «возможность сокращения риска в портфеле по некоторым позициям». Причина в том, что высокая инфляция никуда не делась. По данным Росстата, годовая инфляция на 16 декабря составила 9,48%, что значительно выше таргета ЦБ (4%). «Сдерживающими факторами для замедления инфляции выступают по-прежнему крайне дефицитный рынок труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, возросшая волатильность рубля, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В базовом сценарии экономисты Совкомбанка ожидают снижения инфляции в 2025 году с 9,8% до 6,7%, а также удержания ключевой ставки на уровне 21%. «Мы допускаем, что Банк России может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если будет чрезмерное смягчение финансовых условий и инфляция не будет замедляться»,— отмечает господин Васильев. А потому текущее повышение котировок облигаций не выглядит устойчивым, и есть риск снижения цен и роста доходностей. «Покупка бумаг с фиксированным купоном в данный момент рискованная, так как можно получить негативную переоценку в ближайшем будущем»,— предупреждает Алексей Корнев. Вместе с тем текущие доходности корпоративных эмитентов рейтинга АА-А все еще находятся на очень высоких уровнях и при сохранении их до погашения можно зафиксировать высокую доходность.

Денежный ход

На более коротком горизонте инвестирования инвесторам лучше присмотреться к фондам, ориентированным на вложения в облигации с плавающим купоном, либо на инструменты денежного рынка. Последние почти не несут процентного риска, так как зарабатывают на коротких операциях обратного репо, ставки по которым лишь незначительно отклоняются от ключевой ставки. Несмотря на решение Банка России, ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate, отражает стоимость обеспеченных денег и является одним из бенчмарков для таких фондов) выросла в пятницу на 0,1 п.п., до 21,71% годовых.

В таких условиях фонды денежного рынка остаются привлекательными для инвесторов. «По мере появления макроэкономических предпосылок для смягчения ДКП инвесторы начнут обращать внимание на фонды, инвестирующие в широкий рынок акций и долгосрочные облигации»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Виталий Гайдаев