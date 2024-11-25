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Памятник Петру I предложили отдать Петербургу для курорта «Горская»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов предложил перенести памятник Петру I из Москвы в Северную столицу. Такая идея пришла ему во время пробежки, поделился парламентарий в личном Telegram-канале.

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Господин Павлов напомнил, что идет строительство «Санкт-Петербург Марина», курорта «Горская». По мнению депутата, памятник Петру I мог бы встречать на берегу Финского залива морские суда.

Монумент установили в 1997 году на Крымской набережной. Открытие было приурочено к 850-летию со дня основания столицы России. Идею о переносе выдвигали еще в 2010 году, однако мэр Москвы Сергей Собянин не поддержал инициативу.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что памятник юристу Спасовичу торжественно открыли у здания юрфака СПбГУ.

Татьяна Титаева

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