Памятник Петру I предложили отдать Петербургу для курорта «Горская»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов предложил перенести памятник Петру I из Москвы в Северную столицу. Такая идея пришла ему во время пробежки, поделился парламентарий в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Господин Павлов напомнил, что идет строительство «Санкт-Петербург Марина», курорта «Горская». По мнению депутата, памятник Петру I мог бы встречать на берегу Финского залива морские суда.

Монумент установили в 1997 году на Крымской набережной. Открытие было приурочено к 850-летию со дня основания столицы России. Идею о переносе выдвигали еще в 2010 году, однако мэр Москвы Сергей Собянин не поддержал инициативу.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что памятник юристу Спасовичу торжественно открыли у здания юрфака СПбГУ.

Татьяна Титаева