Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре по улице Московской вновь запустили трамваи

В Краснодаре запустили трамваи по ул. Московской после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы города Максим Онищенко.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты отремонтировали участок коллектора, засыпали провалы грунта и уложили рельсы. В ближайшее время также планируется частично открыть автомобильное движение на участке Московской улицы от Зиповской до 40-летия Победы.

Маршруты №1, 5, 8, 15, 21 и 22 курсируют по привычной схеме. Временный автобус №0, который перевозил пассажиров от ул. Петра Метальникова до КубГТУ, отменили.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...