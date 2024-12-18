В Краснодаре по улице Московской вновь запустили трамваи

В Краснодаре запустили трамваи по ул. Московской после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы города Максим Онищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты отремонтировали участок коллектора, засыпали провалы грунта и уложили рельсы. В ближайшее время также планируется частично открыть автомобильное движение на участке Московской улицы от Зиповской до 40-летия Победы.

Маршруты №1, 5, 8, 15, 21 и 22 курсируют по привычной схеме. Временный автобус №0, который перевозил пассажиров от ул. Петра Метальникова до КубГТУ, отменили.

Алина Зорина