Над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями сбиты БПЛА и ракеты

Средства противовоздушной обороны отражали атаку в четырех российских регионах. Беспилотники самолетного типа сбиты над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями. Курская область также подверглась ракетному обстрелу.

Минобороны поздно вечером 2 января сообщило об уничтожении семи беспилотников: по два над Белгородской, Брянской и Орловской областями и одного над Курской областью. БПЛА были сбиты с 20:00 до 22:00.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков позднее сообщил, что над регионом уничтожено четыре беспилотника. Никто не пострадал, повреждений нет.

Власти Курской области сообщили об уничтожении четырех ракет в 20:14, еще одной — в 22:43. Курская область подвергалась обстрелам и днем 2 января. Один человек ранен, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.