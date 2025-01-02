Выигравший миллиард в лотерее россиянин после вычета налога получит 781 млн

У жителя Сахалина, который выиграл в новогодней лотерее 1 млрд руб., вычтут 218,4 млн руб. налога. На руки он получит 781,5 млн руб.

«Победитель "Новогоднего миллиарда" — 2025 от "Русского лото", выигравший главный приз в размере 1 млрд руб., после вычета налога получит 781 598 156 руб.— при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период»,— сообщил распространитель гослотерей «Столото» «РИА Новости».

1 млрд руб. житель Сахалина получил во втором туре 1604-го тиража. В 28-м туре победитель выиграл еще 200 руб. «Столото» уточнило, что налог по прогрессивной шкале доходов для победителя составил 22%.