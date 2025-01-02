Новый Дворец зимних видов спорта в Астрахани планируют сдать не раньше 2027 года

В 2025 году в Астраханской области начинается строительство нового Дворца зимних видов спорта. Спортивный объект расположится на Аэропортовском шоссе. Предварительное согласование макетов будущего здания уже состоялось. Завершение проектирования намечено на середину 2025 года, после чего стартуют строительные работы. Открытие дворца запланировано не ранее 2027 года.

В настоящее время в регионе продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры. Так, на улице Джона Рида в Астрахани будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и комплексом уличных тренажеров. Здесь же появится тир для занятий пулевой стрельбой.

За пределами областного центра — в Харабали, Черном Яру и Ахтубинске — начнут строить новые ФОК с игровыми залами. В селе Яксатово начнется возведение крупного центра водных и гребных видов спорта, который откроет свои двери в 2026 году. В центре предусмотрен широкий спектр спортивных зон, включая гребной бассейн, тренажерные залы, футбольное поле, беговые дорожки и другие объекты.

Нина Шевченко