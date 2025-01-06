Взятки и посадки

Ушедший 2024 год ознаменовался резонансными приговорами за коррупцию в отношении чиновников и бывших управленцев крупных компаний. Следователи доказали масштабную систему откатов в АО "Транснефть — Верхняя Волга", мэрии Нижнего Новгорода и областном правительстве. Впрочем, судебные разбирательства коснулись не только их, но и старых уголовных дел минувших лет, а также фейков о действиях российской армии на Украине. "Ъ-Приволжье" собрал наиболее резонансные из них.

Взятки по нефтепроводу Нижегородский райсуд осудил экс-гендиректора дочерней компании «Транснефти» Юрия Левина на девять лет колонии строгого режима за семь эпизодов получения взяток от коммерсантов. Сумма переданных от поставщиков откатов составила 60 млн руб. за сведения о торгах, своевременную оплату заключенных контрактов и покровительство. Читать далее

Бывшего спикера зарывают в арзамасскую землю В уголовном деле бывшего гендиректора Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) и экс-спикера думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, обвиненного в растрате, появился новый эпизод с мошенничеством в особо крупном размере. Читать далее

«Мое раскаяние искреннее и глубокое» В Нижнем Новгороде вынесен приговор бывшему директору городского департамента строительства Илье Гору. Год назад его задержали с поличным при получении 1 млн руб. взятки от компании «Айтискул», выбранной единственным поставщиком оборудования для девяти новых детсадов. Илья Гор в последнем слове попросил прощения у нижегородцев. Он сказал, что старался работать честно и делал все, чтобы ускорить поставку в детсады. Читать далее

Коррупция испортила биографию В суде допросили бывшего министра социальной политики Нижегородской области Наталью Исаеву. Она обвиняется в получении взяток от директора Автозаводского детдома, которого она «защищала от увольнения», и владельца турбазы «Ермак» за перевод беженцев из ДНР и ЛНР. Конверт с деньгами от владельца базы отдыха бывший министр выдала следователю добровольно. Читать далее

Онкологу прописали срок К четырем годам колонии за превышение должностных полномочий приговорен экс-заведующий онкоцентром Семеновской центральной районной больницы (Нижегородская область) Олег Тюкалов. Следствие установило, что в 2022–2023 годах фигурант поручал медсестрам вместо дорогостоящих противоопухолевых препаратов «Китруда» и «Опдиво» вводить пациентам физраствор. Врач признал вину только в халатности, сожалея, что не уследил за медсестрами, которые по своей инициативе ставили пациентам физраствор. Защита господина Тюкалова настаивала, что никакого мотива красть дорогостоящие лекарства у него не было, поскольку для пациентов они всегда бесплатны и продать их невозможно. Читать далее

Соратники дожали «Скорпиона» Нижегородский райсуд назначил 12 лет колонии строгого режима со штрафом 300 млн руб. бывшему замдиректору по безопасности стадиона «Нижний Новгород» Владимиру Силякову. Он признан виновным в получении 11,3 млн руб. взяток от руководства ранее возглавляемого им охранного агентства «Скорпион» и клининговой компании АТК 211 за обслуживание футбольной арены. Читать далее

Правозащитник написал на статью В нижегородском суде гособвинитель предложил назначить 8,5 года колонии главе признанного иностранным агентом Сахаровского центра Сергею Лукашевскому, обвиненному в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ через соцсети и комментарии на YouTube. Сергей Лукашевский вину не признал. Читать далее

Взрывной блогер В Нижнем Новгороде началось судебное разбирательство о взрыве в девятиэтажке на улице Фучика, после которого два подъезда признали аварийными. Обвиняемым по делу проходит владелец квартиры, в которой был взрыв, Михаил Помелов. Он увлекался оружием и собрал у себя в квартире и гараже целый арсенал, ставший, по версии следствия, причиной взрыва и уголовного преследования подсудимого за незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатки. Читать далее

Попал в котел Нижегородский облсуд отклонил жалобу на арест гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, обвиненного в превышении должностных полномочий при модернизации Нагорной теплоцентрали. Следствие полагает, что управленец незаконно распорядился заключить договор на корректировку проекта с дочерней компанией, ущерб превысил 8 млн руб. Читать далее

Фемида взвесит миллиард Советский райсуд продолжает рассматривать заявления прокуратуры, ответчиками по которому выступают экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, его бывшая жена Элада Нагорная и крупный спецзастройщик «Старт-Строй». Читать далее