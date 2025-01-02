Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличены вдвое

В России с 1 января увеличились ежемесячные налоговые вычеты для семей с детьми. Размеры выплат для второго и последующих детей выросли в два раза, а предельный доход, до которого они предоставляются, повышен до 450 тыс. руб.

В материале «РИА Новости» отмечено, что изменения были приняты правительством в 2024 году и вступили в силу с начала текущего года. Минфин разработал поправки совместно с парламентариями и представителями бизнеса. Среди других предложений — повышение налога на прибыль и внедрение пятиступенчатой прогрессивной шкалы по НДФЛ.

Теперь ежемесячный вычет на второго ребенка составляет 2800 руб., на третьего и каждого последующего — 6000 руб. Вычет на первого ребенка остался без изменений и будет составлять 1400 руб. в месяц.

Кроме того, в наступившем году в рамках программы маткапитала размер выплат на первого ребенка увеличится на 46 тыс. руб., а на второго — на 61 тыс. руб. В Минтруде ожидают, что заявки на маткапитал подадут порядка более 1 млн семей. Изначально программа, учрежденная в 2007 году, распространялась только на семьи с появлением в них второго ребенка. Пять лет назад власти приняли решение также предоставлять выплаты при рождении первенца.

Подробнее об изменениях — в материале «Ъ» «Новая налоговая реальность».