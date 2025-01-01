Житель Сахалина выиграл миллиард в новогодней лотерее

Житель Сахалина стал миллиардером после участия в новогодней лотерее «Русское лото», сообщил распространитель гослотерей «Столото». Он стал четвертым человеком, который получил приз такого размера.

«По итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража "Русского лото" в России появился четвертый лотерейный миллиардер. Билет, выигравший 1 млрд руб., был приобретен на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области»,— сообщило «Столото» агентству «РИА Новости».

В октябре 2024 года Владимир Путин подписал закон о повышении отчислений от проведения лотерей. Базой для расчета отчислений стала квартальная сумма выручки от лотереи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет тянет билет».