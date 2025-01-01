В списки для внеклассного чтения включат современные патриотические книги

Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения включить в списки книг для внеклассного чтения школьников патриотическую литературу современных авторов. Срок исполнения поручения — 1 июня 2025 года.

«Предусмотреть включение литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Минпросвещения президент также поручил до 1 октября рассмотреть вопрос о создании единых учебников по государственным языкам республик России. Правительство и совет при президенте до 1 июня 2026 года должны подготовить единые учебники по русскому языку, литературе и литературному чтению.

Среди поручений Владимира Путина указаны в том числе подготовка предложений по обновлению книжных фондов школьных библиотек и создание реестра языков народов России. Кроме того, он в приоритетном порядке поручил оснастить школы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей всем необходимым для преподавания русского языка и литературы.