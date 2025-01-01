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В «Либерти Флай» заселился спор

Власти Сочи проиграли иск о расторжении договора аренды земли с ООО «Вестник»

Арбитражный суд края не удовлетворил иск мэрии Сочи о расторжении договора аренды земли с ООО «Вестник». Управление муниципального земельного контроля выяснило, что на спорном участке находится отель «Либерти Флай», вместо которого должен быть торговый центр. Согласно заключению суда, расторжение договора привело бы к нарушению прав владельцев помещений и противоречило бы принципу неприкосновенности собственности. Юристы считают решение логичным и юридически обоснованным. При этом они отмечают, что мэрия может попытаться привлечь арендатора к ответственности без нарушения прав собственников.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Сочи в удовлетворении иска о расторжении договора аренды земельного участка с ООО «Вестник». Управление муниципального земельного контроля (УМЗК) установило, что компания использует участок на улице Кирова в Адлерском районе не по целевому назначению. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вестник» зарегистрировано в 2003 году в Сочи. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. Учредителями в равных долях (25%) являются Армен Авджан, Джульета Авджан, Ашот Авджан и Ваграм Авджан. Выручка общества за 2023 год составила 12,2 млн руб., прибыль — 2,6 млн руб.

В 2009 году между администрацией и ООО «Вестник» был заключен договор аренды земельного участка площадью 1,1 тыс. кв. м. По первому пункту соглашения участок предоставлен обществу для размещения торгового центра с офисными помещениями. Срок договора аренды — до 2058 года.

УМЗК Сочи установило признаки нецелевого использования участка. В ходе осмотра территории управление определило, что на ней располагается трехзвездный отель «Либерти Флай», хотя по договору участок предоставлен арендатору для размещения торгового центра.

В 2023 году департамент имущественных отношений администрации Сочи направил ООО «Вестник» претензию с требованием устранить нарушения в 30-дневный срок, но требование выполнено не было. Следом обществу предложили расторгнуть договор аренды, но организация не стала подписывать соответствующее соглашение. После этого мэрия Сочи обратилась в арбитражный суд.

В материалах дела отмечено, что в июне 2024 года Адлерский районный суд не удовлетворил иск администрации Сочи о сносе самовольной постройки на спорном участке. Тогда суд общей юрисдикции назначил госэкспертизу, в результате которой было установлено соответствие здания техническим нормам. Также эксперт определил, что на момент возведения объект соответствовал правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) города-курорта.

«Частичное использование ответчиком спорного объекта в качестве гостиницы свидетельствует лишь о нарушении обязанности по его использованию по назначению, что, само собой, не может явиться основанием для расторжения договора аренды земельного участка с расположенным на нем объектом недвижимости, возведенным в соответствии с нормами законодательства, соответственно, не отвечает принципу разумности и соразмерности, поскольку лишает собственников использовать данный объект, а также противоречит принципу неприкосновенности собственности, закрепленного ст. 1 ГК РФ», — говорится в решении краевого арбитражного суда.

«Если бы здание было возведено самовольно или с нарушением градостроительных норм, это могло бы стать основанием для более радикальных мер»

«Ъ-Сочи» отправил запрос в мэрию курорта и ООО «Вестник» с просьбой прокомментировать судебный спор. В момент подготовки материала ответы не получены.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает решение суда логичным и юридически обоснованным. «Опора суда на соответствие ПЗЗ и отсутствие самовольного строительства — это ключевые моменты, поскольку они демонстрируют, что нарушение носит не фундаментальный, а скорее формальный характер. Если бы здание было возведено самовольно или с нарушением градостроительных норм, это могло бы стать основанием для более радикальных мер», — рассказывает эксперт.

По его мнению, мэрия может попытаться привлечь арендатора к административной ответственности за нецелевое использование помещений. Это позволит применить санкции без нарушения прав собственников. «Также администрация может потребовать приведения использования помещений в соответствие с целевым назначением через суд путем подачи соответствующего иска. Еще она может инициировать процедуру внесения изменений в договор аренды, которые бы учитывали фактическое использование помещений с соответствующей корректировкой арендной платы. Это бы позволило защитить публичные интересы без нарушения прав частных собственников и соответствовало бы принципу разумности и соразмерности в применении мер гражданско-правовой ответственности», — говорит Ярослав Шицле.

В мае этого года «Ъ-Кубань» писал, что 15 арбитражный апелляционный суд отказал администрации Сочи в удовлетворении жалобы на решение краевого арбитража об обязании ООО «Вестник» исполнить договор инвестирования. В соответствии с ним, застройщик после ввода в эксплуатацию в 2015 году торгового центра на улице Кирова обязан был передать муниципалитету девять нежилых помещений общей площадью 698 кв. м, что составляет 9,5% от общей площади объекта. В свою очередь, мэрия обязалась оказывать инвестору содействие в реализации проекта: обеспечить подготовку и принятие распорядительных документов.

Андрей Куценко

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