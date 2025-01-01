Суд завершил банкротство основателя пермской IT-компании «Прогноз»

Суд постановил завершить процедуру реализации имущества основателя и экс-президента пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова. В решении Арбитражного суда Пермского края, принятого минувшей осенью, указано, что господин Андрианов освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За период действия процедуры банкротства в отношении Дмитрия Андрианова требования кредиторов первой очереди и второй очереди отсутствовали. В третью очередь вошли требования таких кредиторов как банки ВТБ, «ФК Открытие», Сбербанк, «Урал ФД». Также кредиторами основателя «Прогноза» являлись IT-компания «Форсайт», Светлана Плотникова. Общий размер требований кредиторов составил 2,74 млрд руб. Финансовый управляющий господина Андрианова занимался выявлением, формированием, оценкой и продажей конкурсной массы должника. За время банкротства была сформирована конкурсная масса в размере 3,27 млн руб.

Денежные средства направили на частичное удовлетворение требований кредиторов, погашение расходов финансового управляющего в процедурах реструктуризации долгов и продажи имущества, выплату вознаграждения и процентов финансовому управляющему, на погашение текущей задолженности. Текущие погашенные обязательства составили 270,5 тыс. руб. На погашение третьей очереди реестра требований кредиторов было направлено 3 млн руб. – требования кредиторов удовлетворены на 0,113%.

АО «Прогноз» было признано банкротом в 2017 году. До этого момента компания являлась крупнейшим российским разработчиком бизнес-аналитики и заказного ПО. С 2016 года гендиректором «Прогноза» был Максим Балаш, до него этот пост занимал основатель компании Дмитрий Андрианов, который впоследствии стал президентом АО. В 2019 году суд ввел процедуру банкротства в отношении господина Андрианова как физлица. В отношении «Прогноза» процедура конкурсного производства завершилась в 2021 году.