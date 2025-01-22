Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тренировка в убыток

Александра Мерцалова о болезненном росте бизнеса

Резкий рост бизнеса рано или поздно упирается в насыщение предложения и высокую конкуренцию. Все сложнее развиваться, например, глэмпингам: рост их тарифов в этом сегменте уже сменился стагнацией (см. “Ъ” от 5 ноября 2024 года). Свежим примером могут стать фитнес-клубы с рекуррентными (ежемесячными) платежами. Формат стал основным драйвером роста индустрии в прошлом году, но все меняется.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С ростом предложения рекуррентные фитнес-клубы столкнулись с необходимостью повышать доходность объектов или хотя бы снижать их потери. Выливается это иногда в борьбу с клиентами. На подобный конфликт одного из лидеров рынка обратил внимание телеканал НТВ в одном из сюжетов. Одной клиентке сети заблокировали вход в клуб за разговоры с подругой, другому — за видеосъемку тренировки супруги. Оба случая классифицировали как несогласованную, а значит, запрещенную правилами сети тренерскую деятельность.

Спорные случаи, вероятно, приобрели размах: в соцсетях размещают шуточные ролики, где посетители клуба опасаются оказывать друг другу даже необходимую помощь. Сеть DDX даже опубликовала видео с пояснениями представителя компании. В нем он говорит о важности сотрудничества с профессиональными тренерами и указывает на то, что многие конфликты уже решены.

Коммуникация получилась невнятной: под публикацией более 1,5 тыс. в основном негативных комментариев. «За просмотр этого ролика куда 40 тыс. руб. скидывать?» — иронизирует один из пользователей. Другой шутит над отсутствием у представителя сети черной водолазки для извинений, многие в принципе сомневаются в профессионализме тренерского состава.

Тренеры обычно не выступают сотрудниками клубов, работая по модели аренды. Согласно FitnessData, в Москве они платят 40–60 тыс. руб. в месяц, в регионах — редко больше 20–30 тыс. руб. Количество тренировок значения не имеет. Эти доходы формируют до 15% выручки объектов. Спортивным клубам дополнительные услуги приносят больше — 32% оборота.

Ситуация с аннулированными за разговоры абонементами выглядит скорее комичной, а материальные потери потребителей — несущественными. Месяц занятий в фитнес-клубах с рекуррентными платежами обычно стоит 2–2,5 тыс. руб. Но именно доступность всегда считалась основным преимуществом клубов по подписке перед классическими объектами. И в момент, когда основной задачей бизнеса становится не увеличение оборота за счет экспансии, а повышение доходности, поддерживать низкие цены может быть непросто. Если выявить всех «серых» тренеров не получится, конфликтуя с клиентами, то единственным верным путем может оказаться поглощение прямых конкурентов. Такие сценарии мы уже видели на рынке агрегаторов услуг такси и доставки из общепита.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...