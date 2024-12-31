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Коммерсантъ FM
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Работавший с Ельциным журналист рассказал, как готовилось обращение об отставке

Фотокорреспондент Юрий Феклистов, который проработал с Борисом Ельциным более десяти лет, рассказал о подготовке обращения об отставке первого президента России. По его словам, оно было записано за несколько часов до выхода в эфир.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днем»,— сказал Юрий Феклистов ТАСС.

Журналист добавил, что текст обращения Бориса Ельцина написал Валентин Юмашев, который в тот момент занимал должность советника президента. Супруга главы государства Наина Ельцина в тот день «плакала, но не от горя, а от радости, что наконец с него этот груз свалился».

25 лет назад, 31 декабря 1999 года, Борис Ельцин в телеобращении объявил, что досрочно уходит в отставку. «Я ухожу. Я сделал все, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем»,— объяснял свое решение бывший глава государства. В тот же день в должность врио президента вступил Владимир Путин.

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