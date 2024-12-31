В компании, владевшей участком «Порта Пермь», сменился директор

Анна Сайгина, директор ООО «Порт Сити» (руководила с 2012 года), покинула должность. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 16 декабря руководителем стал бывший директор ныне ликвидированного некоммерческого партнерства «Развития поддержки молодежного авто-мото спорта «Рейсер» Алексей Рыбак. Госпожа Сайгина продолжает оставаться директором ООО «Диджитал Порт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Порт Сити» контролируется чешской компанией Далтамэн, СЕ»., бенефициаром которой в свою очередь считается бывший гендиректор АО «Порт Пермь» Чарльз Батлер. До 2017 года ООО «Порт Сити» владело участком порта в 8, 9 га возле Коммунального моста, затем он перешел в собственность компании «Далтамэн, СЕ». Сейчас прокуратура добивается в суде возврата этого имущества в федеральную собственность.