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Коммерсантъ FM
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Медведев в новогоднем поздравлении заявил о важности патриотизма

Зампред Совбеза России и руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале новогоднее видеопоздравление. В нем он сказал о важности патриотизма и назвал 2024-й годом серьезных испытаний и достижений.

Фото: @medvedev_telegram

Фото: @medvedev_telegram

Как напомнил Дмитрий Медведев, в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он уточнил, что президент Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества.

«В славной истории России мы черпаем силу и стойкость, храним верность высоким идеалам, чтим традиции прошлого. Вместе мы огромная сила, нас не сломить никому. Наперекор любым трудностям и угрозам мы сохраняем и укрепляем самое главное — единство и сплоченность»,— сказал Дмитрий Медведев.

С 2008 по 2011 год Дмитрий Медведев поздравлял россиян с Новым годом в качестве президента России. После истечения срока полномочий в 2012 году он продолжил записывать ежегодные видеопоздравления.

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