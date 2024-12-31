Россиян оставляют без «наследства»

Генеалогическая платформа MyHeritage удалит все аккаунты российских пользователей. Это произойдет 1 февраля, говорится в письмах, которые разослала компания. Израильский сервис считается одним из крупнейших в области генеалогии. Он позволяет находить родственников по ДНК, создавать семейные веб-сайты и генеалогические древа и насчитывает более 6 млрд профилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

30 декабря MyHeritage разослала владельцам аккаунтов из России уведомление, где предложила экспортировать данные генеалогического древа и тестов ДНК перед тем, как сотрет их полностью. Это стало сюрпризом, говорит редактор “Ъ FM”, автор Telegram-канала «Генеалогика» и подкаста «Откуда родом» Иван Корякин: «Это один из самых продвинутых и популярных генеалогических сервисов в мире и России. В свое время начались проблемы с оплатой зарубежными картами, и кто-то из пользователей переподключился и настроил платежи через карты иностранных банков, если таковые удалось оформить. Но в целом популярность MyHeritage не то чтобы начала падать, может быть, стала стагнировать. Данные не удалились, туда можно было по-прежнему зайти, что-то обновить и проверить совпадения, нет ли новых, возможно, еще какие-нибудь родственники нашлись.

В целом же информацию всегда можно экспортировать, скачать "сырой" файл, который можно загрузить на другие сервисы, в том числе и российские. Но по своему функционалу, юзабилити и многим другим параметрам они сильно уступают этой платформе, к сожалению.

Это, собственно, MyHeritage и предлагает сделать сейчас, потому что в любом случае она все удалит, и такой шаг уж как-то сложно поддается объяснению. То есть платформа как бы и не покидала Россию, но за счет проблем с оплатой большинство пользователей просто были вынуждены перейти в другие программы. Семейные древа, которые были на сервисе, оказались заморожены. Была надежда, что, например, когда проблемы с оплатой разрешатся, можно будет вернуться в MyHeritage и продолжить работу в полной мере. Именно поэтому новость о том, что теперь все данные будут удалены вовсе, с таким недоумением была встречена. Одно дело потерять подписку, например, в музыкальном сервисе или онлайн-кинотеатре, а тут у тебя просто огромный файл на пару тысяч персон с фотографиями».

Согласно законодательству, гражданам России запрещено отправлять свои ДНК-тесты за границу. В 2020-м компанию MyHeritage проверяла Генпрокуратура на предмет правомочности сбора таких анализов у россиян. Как сообщал “Ъ FM”, после сервис перестал отправлять тесты в Россию. При заказе набора на официальном сайте страну невозможно выбрать из списка доступных для доставки. Сейчас напрямую компания их не собирает, отметил обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич, которому также пришло письмо о скором удалении аккаунта: «Сервис конкурирует на этом рынке с такими гигантами как 23andMe. В России среди крупных игроков можно отметить Genotek. И здесь может быть несколько причин.

С одной стороны, есть некие санкционные режимы, а с другой, действует уже российское законодательство, которое ограничивает использование ДНК за границей.

В этом отношении достаточно странно, потому что напрямую с Россией MyHeritage как бы и не работал, то есть невозможно было официально отправить из страны анализ ДНК. Большая часть российских пользователей, которая пользовалась этой платформой, сдавала свои ДНК в другие компании. MyHeritage действительно позволял найти родственников. Каждая компания, соответственно, специализируется на разных, скажем так, национальных особенностях, их данные отличаются от конкурентов. Так как это израильская структура, то, видимо, самая большая часть базы данных — это все-таки евреи, и, соответственно, по таким ДНК они давали более подробную информацию. Но и европейцы тоже достаточно активно ими пользовались. Кроме того, там, помимо прочего, очень много разного рода наработок по созданию фамильного древа, ведения учета предков, в этом отношении там есть социальная некая сеть».

В 2022-м суд оштрафовал MyHeritage на 1,5 млн руб. за отказ локализовать записи о российских пользователях: компании с 2015 года обязаны хранить персональные данные на территории страны. В 2023-м меру к сервису применили повторно. Тогда размер штрафа составил 6 млн руб.

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Александра Абанькова