Прошедший 2024 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений

2024 год оказался самым теплым за всю 245-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Средняя годовая температура воздуха достигла рекорда — 8,2°С, сообщила пресс-служба МГУ со ссылкой на данные метеорологической обсерватории при вузе.

В уходящем году холодными были только два месяца — январь и май, а остальные десять оказались значительно теплее обычного. Самым жарким был сентябрь: в среднем температура составила 17,9°С, что на 5,7 градуса выше нормы. Также рекордной была продолжительность солнечного сияния в этом месяце (263 часа).

В течение 2024 года в столице были обновлены восемь рекордов максимальной температуры по дням: 29 февраля, с 31 марта по 3 апреля, 3 июля, 13 сентября и 22 ноября. Девять раз в году была отмечена сильная жара — выше 30°С: с 29 июня по 5 июля, а также 14 и 15 июля. Аномально холодной погода была с 2 по 8 января.

Максимальной температура воздуха в Москве была 4 июля — 33,1°C. Самым холодным было 4 января, когда температура упала до -24,9°С.

В Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы, возможно налипание мокрого снега. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 31 декабря, в столице будет 0–2°C (по области -2...+3°C), облачно и мокрый снег. 1 января в Москве температура останется на том же уровне (в Подмосковье -3...+2°C), также ожидаются снег с дождем и гололедица.