Путин в новогоднем обращении: все будет хорошо

Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Он заявил, что в уходящем году Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, еще многое предстоит решить, но можно гордиться тем, что уже сделано.

«Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед»,— сказал президент. Он напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы, а 2025 год объявлен в России Годом защитника отечества. Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

В обращении Владимир Путин обратился к действующим военнослужащим. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится вся страна. «Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране России!» — сказал президент.

В обращении Владимир Путин выступает на фоне стен Кремля. Поздравление длится около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил 2025 год.