Городские власти потребовали от директора центрального рынка освободить крупный участок

Департамент земельных отношений администрации Перми обратился к директору ООО «ТК «Центральный» Ревазу Шенгелия из-за нецелевого использования двух участков по улице Борчанинова. Об этом говорится в определении арбитражного суда Пермского края.

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Согласно одному иску, департамент требует возложить на ответчика обязанность в 10-дневный срок устранить нарушения земельного законодательства (нецелевое использование земельного участка) в виде освобождения земельного участка от нестационарных торговых объектов. Согласно кадастровой карте Перми, речь идет об участке площадью 10, 8 тыс. кв. м., ограниченном ул. Борчанинова, Эпроновская и Баковый переулок. Участок имеет вид назначения: «многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах».

Согласно второму иску, речь идет об участке меньших размеров (741 кв. м.) по ул. Шоссе Космонавтов, 20. Вид разрешенного использования - «под жилой дом». Департамент требует от предпринимателя в такой же срок освободить участок, снеся торговый объект: «Gold smoke», «Антиквариат».

Напомним, в декабре ДЗО направил четыре иска, которые касаются земельных участков на территории Центрального рынка. Два из них направлены ООО «ТК «Центральный», ответчиком еще по двум заявлен владелец общества Реваз Шенгелия. В ООО суть претензий муниципалитета детально не раскрывали.

По данным «Ъ-Прикамье», ДЗО провел проверку, в ходе которой было установлено, что на одном из участков площадью 1,44 тыс. кв. м. расположены шиномонтаж, автомастерская и парковка. При этом целевым назначением участка является бытовое обслуживание населения. Администрация требует от ответчика освободить территорию.