Казань встретила форумы

В 2024 году Казань приняла шесть крупных международных событий: саммит и Игры стран БРИКС, экономический саммит Россия — Исламский мир, российско-китайский форум «Ростки», форум Kazan Digital Week и Игры будущего. Большая часть мероприятий прошла на базе казанского выставочного центра «Казань Экспо». По итогам событий в Казани подписали более 150 соглашений и Казанскую декларацию БРИКС, разыграли 387 комплектов медалей и $10 млн призовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XVI Саммит БРИКС в МВЦ "Казань Экспо". Главы государств во время совместного фотографирования.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ XVI Саммит БРИКС в МВЦ "Казань Экспо". Главы государств во время совместного фотографирования.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Игры будущего

Международный экономический саммит Россия — Исламский мир: Kazan Forum — 2024

Игры БРИКС

Kazan Digital Week — 2024

XVI саммит БРИКС

«РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»

Игры будущего

Первым крупным событием 2024 года в Казани стал турнир Игры будущего, который проходил с 21 февраля по 3 марта. В рамках международных соревнований участники состязались в 21 инновационной дисциплине, из которых 16 входили в основную программу, а пять — в расширенную. Каждая дисциплина олицетворяет концепцию «фиджитал», объединившую физическую культуру и киберспорт, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.

За 14 дней соревнований в турнире приняли участие более 2 тыс. атлетов, а общий призовой фонд составил $10 млн. Основной площадкой для Игр будущего стал выставочный комплекс «Казань Экспо». Турнир посетили порядка 70 официальных лиц, в том числе президент России Владимир Путин.

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Международный экономический саммит Россия — Исламский мир: Kazan Forum — 2024

Вторым крупным событием года для Казани стал международный экономический саммит Россия — Исламский мир: Kazan Forum — 2024. Он прошел 14–19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Саммит посетили более 20 тыс. участников из 87 стран мира и 87 субъектов России. Крупнейшей делегацией стала турецкая — 140 человек. Больше сотни участников приехали из Киргизии и 90 — из Малайзии. Также значительное число представителей прибыли из Афганистана, ОАЭ, Казахстана, Туркмении, Пакистана и Ливии.

В рамках форума прошло около 180 мероприятий, результатом которых стало заключение 120 соглашений. Всего во время события выступили более 800 спикеров и экспертов в различных сферах. Центральными темами форума стали финансовая и логистическая инфраструктура России и стран ОИС, а также вопросы экспорта и импорта товаров. Обсуждались темы производства, спорта, индустрии халяль, исламских финансов и инвестиций.

Одним из ключевых стало решение о создании сухопутного зернового хаба на территории Татарстана, подписанное главой правительства республики и гендиректором ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» Юрием Маневичем. Хаб будет расположен рядом с международным логокомплексом имени Дэн Сяопина и станет частью логистической модели «Зерно+», а также будет направлен на тиражирование технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов. Объем перевалки зерновых грузов на этом хабе составит 8 млн тонн в год.

Спецконтейнеры-зерновозы с грузами будут выезжать из хаба в экспортном направлении, а приниматься будут товары народного потребления и компоненты для татарстанских предприятий. Грузовой базой зернового хаба станет зерно, произведенное в Татарстане и других регионах России, а поставки планируется организовать в Китай, Узбекистан, Туркменистан, Иран и другие страны.

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Игры БРИКС

Соревнования стран БРИКС проходили 12–23 июня в Казани. Всего на организацию спортивных мероприятий в Казани выделили 1,2 млрд руб.: из бюджета Республики Татарстан было выделено около 200 млн руб., федеральная субсидия составила порядка 1 млрд руб., вклад спонсоров составил около 100 млн руб.

Абсолютным победителем Спортивных игр стран БРИКС — 2024 стала сборная России, которая завоевала 509 медалей, включая 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую. Второе место заняла сборная Белоруссии с 247 медалями, а третье — сборная Китая, завоевавшая 62 медали.

В течение 10 соревновательных дней в Играх БРИКС участвовали 5460 человек, из которых 2852 были спортсменами, 1415 — официальными лицами, а 1193 — судьями, арбитрами и другими специалистами. Организацию мероприятия обеспечили 1920 волонтеров, 7534 подрядчика и 952 члена оргкомитета. Мероприятие посетил 981 почетный гость, а события соревнований освещали 705 представителей СМИ из 205 организаций.

К спортивным играм стран БРИКС в Казани подготовили 17 объектов на сумму 5,1 млрд руб. Центральный стадион был реконструирован за 1 млрд руб. В Казани также обновили бассейн «Буревестник» на сумму 109 млн руб., спортивный комплекс «Тулпар» — за 169,4 млн руб., комплекс пляжных видов спорта — за 92 млн руб., центр гимнастики — за 140 млн руб., центр гребных видов спорта — за 969,7 млн руб., Дворец водных видов спорта — за 913 млн руб., Академию тенниса — за 830,6 млн руб. Косметический ремонт был сделан и в экстрим-парке «Урам». Помимо стадиона ремонт был осуществлен в центре волейбола, дворце единоборств «Ак Барс», центре бокса и настольного тенниса, а также в «Татнефть Арене».

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Kazan Digital Week — 2024

Международный форум Kazan Digital Week прошел в МВЦ «Казань Экспо» 18–20 сентября. Форум собрал более 16 тыс. участников из 64 стран, а в выставке приняли участие более 200 компаний.

На пленарном заседании форума раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о планах региона по предоставлению электронных услуг без необходимости посещения организаций и МФЦ. Татарстан стал первым регионом России, где все 319 государственных и муниципальных услуг доступны в электронном виде. Кроме того, ожидается, что до конца 2024 года переход на электронное обслуживание будет осуществлен для около 140 тыс. рабочих мест.

Одним из значимых событий форума стало подписание соглашения о внедрении технологии оплаты проезда на основе данных геолокации. Внедрили новую систему оплаты в трамваях и троллейбусах в ноябре.

В рамках форума также были объявлены планы строительства канатной дороги от Казани до Иннополиса. Инвестиции в этот проект оцениваются в 23 млрд руб. На первом этапе планируется соединить Казань и Верхний Услон, для чего может быть направлено 10 млрд руб. Второй этап предполагает соединение будущего парка развлечений и Верхнего Услона, на что потребуется около 6 млрд руб. Третий этап протянет маршрут до Иннополиса, для чего могут потребоваться 7 млрд руб.

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XVI саммит БРИКС

Самым масштабным событием года в Казани стал саммит БРИКС, который проходил 22–24 октября. Это мероприятие стало самым представительным в истории БРИКС, в его работе приняли участие более 30 государств. Подготовка к XVI саммиту БРИКС заняла полтора года, и на обновление объектов инфраструктуры и городских объектов было выделено более 25 млрд руб.

Готовиться к саммиту стран БРИКС власти Казани и Татарстана начали задолго до его начала. Только создание президентских номеров в Казани к саммиту БРИКС обошлось более чем в 1 млрд руб. Всего к приему гостей саммита подготовили 58 гостиниц, предлагающих 6616 номеров, среди которых 21 номер — президентские люксы, предназначенные для глав делегаций.

Специально для гостей саммита БРИКС в казанском аэропорту за шесть месяцев был построен новый перрон. Строительные работы начались в апреле, и уже к 15 октября перрон был сдан в эксплуатацию. На реализацию этого проекта было выделено 7,7 млрд рублей. На пути следования делегаций из аэропорта до мест проживания было отремонтировано освещение дорог, обновлены остановки общественного транспорта и фасады жилых домов. Кроме того, было выполнено покрытие дорог и создано множество новых, а также отремонтированы надземные и подземные пешеходные переходы.

Всего на саммит БРИКС в Казани прилетели 5255 человек, представляющих 42 делегации. Самыми многочисленными стали делегации Китая (560 человек), Индии (260), Турции (237), Венесуэлы (228) и ОАЭ (198). В рамках мероприятия 24 делегации представляли главы государств, 12 — премьер-министры, министры или делегаты другого уровня, а еще шесть — руководители международных организаций.

Уже на второй день саммита БРИКС страны-участницы на расширенном заседании приняли ключевой документ — Казанскую декларацию. В ней 40 страниц и 134 пункта. В документе признается авторитет таких международных организаций, как ООН, ВТО, «двадцатка» и ВОЗ в вопросах демократии, торговли и здравоохранения, при этом подчеркивается необходимость их реформирования. Также в декларации осуждаются атаки Израиля на гражданскую инфраструктуру в секторе Газа, Дамаске и Бейруте. Участники саммита договорились о содействии друг другу в логистике, поставках энергоресурсов, расширении использования национальных валют, а также в сфере туризма и многих других областях.

По итогам финального дня саммита БРИКС в Казани 13 стран получили статус государств-партнеров объединения. В их числе Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

На финальной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил благодарность руководству Татарстана и мэрии Казани за организацию саммита БРИКС. Он также извинился перед жителями Казани за причиненные неудобства, связанные с закрытием дорог в дни встречи глав государств из-за проезда кортежей и другими ограничениями. Сам Владимир Путин за время проведения саммита провел 22 мероприятия, суммарно проработав около 40 часов.

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«РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»

Завершил череду крупных международных форумов в Казани в 2024 году форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Он прошел 13–15 ноября также в МВЦ «Казань Экспо». В 2024 году мероприятие проходило во второй раз и собрало более 10 тыс. представителей 36 стран мира, включая делегации из 71 региона России и 27 административных подразделений Китайской Народной Республики.

В рамках форума было проведено 77 деловых сессий, а также организованы b2b-встречи между китайскими и российскими организациями. На пленарном заседании форума раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что товарооборот Татарстана и Китая по итогам 2023 года увеличился в два раза и превысил $3 млрд.

Во время форума было подписано более 30 соглашений, включая соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Татарстан и ПАО «Банк „Уралсиб“», соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Управлением сельского хозяйства и сельских дел Синьцзянского производственно-строительного корпуса и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, а также соглашения о намерениях развивать побратимские отношения между городом Дачжоу провинции Сычуань и городом Елабуга.

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Влас Северин