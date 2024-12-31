Ежедневный трафик на Восточном выезде из Уфы составляет 15 тысяч машин

Со дня платного пользования Восточным выездом из Уфы (с 1 апреля 2024 года) по нему проехало более 4,1 млн автомобилей, рассказали «Ъ-Уфа» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Средний ежедневный трафик на Восточном выезде составляет около 15 тыс. машин при пропускной способности 22 тыс. автомобилей в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Строительство тоннеля Восточного выезда началось в 1992 году, в 2007 году объект был законсервирован. В 2019 году строительство возобновилось, также началось возведение моста Восточного выезда. Работы велись в рамках 25-летнего концессионного соглашения между правительством Башкирии и ООО «Башкирская концессионная компания», входящим в «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Генподрядчик — ООО «Лимакмаращавтодороги» (основной владелец — турецкая компания Limak Inshaat Sanayi Ve Tijaret Anonim Shirketi). Открытие состоялось весной 2024 года. На сайте кабмина говорится, что стоимость проекта составила 40,3 млрд руб.

До июня 2042 года проезд по Восточному выезду будет платным.

Идэль Гумеров