В Туапсинском районе отразили атаку беспилотниками

В ночь на 21 декабря над территорией Туапсинского района Краснодарского края силы ПВО отбили атаку беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«БПЛА уничтожены. Пострадавших и повреждений нет. От себя лично и от всех туапсинцев благодарю наших защитников»,— написал глава района.

Всего за ночь над территорией Краснодарского края уничтожили 11 беспилотников, в Крыму — 17. В Севастополе военные также отразили попытку атаки надводными беспилотниками.

Татьяна Ручкина