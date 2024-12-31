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В Туапсинском районе отразили атаку беспилотниками

В ночь на 21 декабря над территорией Туапсинского района Краснодарского края силы ПВО отбили атаку беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«БПЛА уничтожены. Пострадавших и повреждений нет. От себя лично и от всех туапсинцев благодарю наших защитников»,— написал глава района.

Всего за ночь над территорией Краснодарского края уничтожили 11 беспилотников, в Крыму — 17. В Севастополе военные также отразили попытку атаки надводными беспилотниками.

Татьяна Ручкина

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